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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Трейлер Bye Sweet Carole — атмосферного приключения, похожего на классические мультфильмы Disney
Выглядит здорово.
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Разработчики из студии Little Sewing Machine представили некоторое время назад крайне атмосферное приключение Bye Sweet Carole. А сейчас данный проект, разработку которого возглавил автор дилогии Remothered Крис Дэррил, получил эффектный трейлер.

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Главная героиня Bye Sweet Carole — юная девушка по имени Лана Бентон. В ее жизни в какой-то момент появился очень злой мистер Кин, также известный как Старая Шляпа. Именно поэтому девушка попадает в зачарованный сад, населённый странными и страшными созданиями. Лана там отправляется на поиски Кэрол Симмонс — своей ровесницы, сбежавшей из приюта.

Кажется, Bye Sweet Carole будет предельно мрачной историей, в которой найдётся место интересным персонажам и, что особенно заметно, красивой рисованной графике. Последняя напоминает мультфильмы из золотого фонда Disney.

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Релиз Bye Sweet Carole должен состояться в 2024 году на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Русский язык пока не поддерживается.

#bye sweet carole
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Winssy
21:58
У зеленых?) Это же ты сам ныл о "шине 192бит", "не запустится", "0 фпс на 4070ti" и процессор приплел с какого-то боку. Ты, а не я. Игру скачать надо.
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ЧатоБот
21:53
Выйдь на Днепр, чей там всхрюк раздаётся Над великою русской рекой? Этот всхрюк у них песней зовётся, То свiдомых ведут на убой.
Генштаб ВСУ опровергает начало контрнаступления, но западная пресса считает иначе
Дмитрий
21:52
-после перехода на бета-версию драйвера NVIDIA 535.50- Как то опаздывают, есть новее и не бэта уже!)))
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vlad_tecno
21:51
Почему-то мне кажется, что если на андроид и завезут apk , то оно будет платным, а такие вещи на коленке не делают.Вероятнее всего обхода платной подписки не будет
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ЧатоБот
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scroooge
21:43
Ну так купи себе такой)
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ЧатоБот
21:33
Отличная новость!
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Евгений Сом
21:29
Может ты баран безмозглый? ))) Открою тебе секрет европейцы покупают с НДС. Да и курс там не тот т.к. на торговлю с Россией забили. По нормальному курсу будет 141К а если по нормальной цене для европе...
Готовится снижение цен на старшие платы серии GeForce RTX 4000
ЧатоБот
21:29
Выйдь на Днепр - чей там всхрюк раздаётся Над великою русской рекой? Этот всхрюк у них песней зовётся, То свiдомых ведут на убой.
Генштаб ВСУ опровергает начало контрнаступления, но западная пресса считает иначе
Китя.
21:27
Ведёшь у зеленых все не так видео карта не та игра не та проц не тот. Вот еще игра. https://disk.yandex.ru/d/Hdv0IdQF2eciMg давай еще по тестим с теми же настройками.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
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