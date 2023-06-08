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В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

Разработчики из студии Little Sewing Machine представили некоторое время назад крайне атмосферное приключение Bye Sweet Carole. А сейчас данный проект, разработку которого возглавил автор дилогии Remothered Крис Дэррил, получил эффектный трейлер.

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Главная героиня Bye Sweet Carole — юная девушка по имени Лана Бентон. В ее жизни в какой-то момент появился очень злой мистер Кин, также известный как Старая Шляпа. Именно поэтому девушка попадает в зачарованный сад, населённый странными и страшными созданиями. Лана там отправляется на поиски Кэрол Симмонс — своей ровесницы, сбежавшей из приюта.

Кажется, Bye Sweet Carole будет предельно мрачной историей, в которой найдётся место интересным персонажам и, что особенно заметно, красивой рисованной графике. Последняя напоминает мультфильмы из золотого фонда Disney.

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Релиз Bye Sweet Carole должен состояться в 2024 году на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Русский язык пока не поддерживается.