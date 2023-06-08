Игра вышла 2 года назад.

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

Компания Capcom рассказала, что экшен Resident Evil Village разошёлся тиражом в 8 млн копий. Соответствующий порог был достигнут к 31 мая, информация зафиксирована на официальном сайте издательства.

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Напомним, Resident Evil Village поступила в продажу в мае 2021-го на ПК (Steam), PlayStation, Xbox и даже Stadia (которой больше нет, как мы знаем). Облачная версия проекта также появилась в октябре 2022-го на консоли Nintendo Switch.

«Спустя несколько лет после ужасных событий, произошедших в Resident Evil 7, начинается совершенно новая история, повествующая о безмятежно живущей супружеской чете — Итане и Мие Уинтерс, которые только что перебрались на новое место, радуясь, что избавились от былого ужаса. Но, как гром среди ясного неба, на них обрушивается очередное несчастье», — гласит официальное описание проекта в Steam.

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Resident Evil Village была достаточно тепло принята публикой: на момент написания данного материала у игры было 95 % рейтинга в Steam на основании свыше 63 тысяч отзывов.