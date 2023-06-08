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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Дополнение Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077 будет стоить 30 евро
Разработчики раньше времени «засветили» страницу с DLC, но уже всё убрали.
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В магазине GOG на некоторое время появилась страница дополнения Phantom Liberty для ролевого экшена Cyberpunk 2077. Благодаря этому преждевременному событию удалось узнать, что стоимость крупного аддона составит 30 евро на релизе. К сожалению, в утечке не было информации насчёт того, когда стоит ждать появления DLC в продаже.

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Спустя короткое время разработчики из CD Projekt RED убрали страницу Phantom Liberty из GOG, но у тех игроков, кто успел её увидеть, не получилось оформить покупку. При попытке добавить продукт в корзину появлялась ошибка.

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Напомним, чуть ранее, в Сети появлялась информация о том, что выход Phantom Liberty должен состояться уже в этом месяце. Точные сроки могут быть названы уже в рамках церемонии открытия мероприятия Summer Game Fest. Случиться это должно сегодня, 8 июня, в 22:00 МСК.

#cd projekt red #cyberpunk 2077 #phantom liberty
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