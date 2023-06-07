Разработчики из Frictional Games опубликовали релизный трейлер хоррора Amnesia: The Bunker. Проект, если что, уже вышел на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Это хоррор от первого лица, действие которого происходит в заброшенном бункере времён 1-й мировой войны.
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Amnesia: The Bunker предлагает игроку столкнуться с ужасом, таящимся во тьме. Ему нужно будет любой ценой не дать погаснуть свету и выбраться живым, а ещё погрузиться в «неподдельно гнетущую атмосферу ужаса».
«Решайте проблемы удобным вам способом в полуоткрытом мире. Исследуйте и экспериментируйте, чтобы найти выход. Узнайте, что происходит — что случилось с другими солдатами? Куда пропали офицеры? Что за дьявольский кошмар кроется под местным апокалиптическим пейзажем? Разгадайте загадки бункера и исследуйте все уголки и закоулки этой жестокой «песочницы», чтобы повысить свои шансы на выживание», — гласит официальное описание проекта в Steam.
Игра была достаточно тепло принята публикой. На момент написания данного материала у хоррора набралось 546 отзывов в Steam, из которых 89 % — положительные. На агрегаторе рецензий OpenCritic новая «Амнезия» собрала 77 рейтинга из 100 на основании 41 рецензии.