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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Diablo IV поступила в продажу и уже стала самой быстро продаваемой игрой в истории Blizzard
А тут еще и новые сезоны на подходе.
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Сегодня, 6 июня, состоялся релиз долгожданной ролевой игры Diablo IV. Проект уже доступен на ПК, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 и PS4. Раньше он было доступен только в рамках программы раннего доступа для тех, кто оформил предварительный заказ изданий Deluxe и Ultimate.

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Diablo IV — первая игра из основной серии за 11 лет. Выход третьей части, напомним, состоялся в 2012 году, а дополнение Reaper of Souls почтило нас своим присутствием в 2014-м. Разработчики из Blizzard заверили, что первый рейтинговый и контентный сезон в Diablo IV должны начаться в июле. После релиза Diablo IV на Twitch также появилась возможность зарабатывать так называемые Twitch Drops. Всего можно получить четыре уникальные награды — по одной на протяжении четырёх недель после релиза.

Ранее мы сообщали вам, что Blizzard уже работает над дополнениями для Diablo IV — по словам продюсера проекта, будет минимум два крупных DLC.

С продажами у Diablo IV всё очень хорошо: игра стала самой быстро продаваемой игрой в истории Blizzard. Об этом, кстати, стало известно прямо в официальном микроблоге компании. Четвёртая часть опередила другие проекты студии по количеству предзаказов как на ПК, так и на консолях.

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Что до раннего доступа, то за четыре дня после его открытия в Diablo IV игроки провели 93 миллиона часов. И оценки: на агрегаторе рецензий Metacritic у игры есть 88 баллов из 100.

#blizzard #diablo iv
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