Это в духе современной Blizzard.

Релиз Diablo IV должен состояться уже сегодня, 6 июня. Профильная пресса осталась довольной от увиденного, осталось дождаться взвешенного мнения от простых геймеров. Тем временем разработчики уже начали делиться планами по дальнейшему развитию ролевой игры, что было и так ожидаемо.

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Продюсер Род Фергюссон, который считает Diablo IV полноценным возрождением серии, признался в недавнем интервью, что для новинки уже делают два дополнения. В данный момент команда поддержки завершает работу над первым сезоном, строят планы по контенту для второго и продумывают график по дальнейшим DLC.

Новые сезоны для Diablo IV будут выходить на регулярной основе — это ключевое отличие четвёртой части от третьей в плане контента. Авторы хотят делать сезоны глубже, богаче и с большим количеством нового контента.

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Сезоны в Diablo IV станут выходить ежеквартально, что должно дать время как разработчикам, так и игрокам опробовать все новые «плюшки». Покупки за реальные деньги будут лишь косметическими — это тоже важно.