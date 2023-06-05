Достойный результат.

Разработчики из Frictional Games решили сегодня, 5 марта, за сутки до релиза своего хоррора Amnesia: The Bunker разрешили игровым изданиям опубликовать обзоры с оценками. На момент написания данного материала у проекта на агрегаторе рецензий OpenCritic набралось 76 % рейтинга на основании 31 рецензии.

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Журналисты сошлись во мнении, что The Bunker — одна из лучших частей Amnesia, если не самая лучшая. Игра действительно пугает, привлекает своей неповторимой атмосферой и радует любителей жанра уникальными приёмами по нагнетанию ужаса.

А вот проблемы с производительностью и малое количество новых идей стали основными причинами для недовольства. Отдельные технические проблемы мешали журналистам проходить сюжетную кампанию, что тоже считается убедительным минусом. Также рецензентам понравились здешние головоломки и темп повествования, но в отдельных случаях необходимость выполнять монотонные действия может сыграть с геймером злую шутку.

Amnesia: The Bunker — это хоррор от первого лица, действие которого происходит в заброшенном бункере времён Первой мировой войны. Главный герой остаётся в одиночестве с единственной пулей в барабане револьвера, и ему обязательно нужно выбраться из этого бункера и остаться живым.

«Погрузитесь в атмосферу игры и ищите различные способы выжить. В игре вам отведена роль солдата французской армии Анри Клемана, в распоряжении которого револьвер, фонарь с шумной динамо-машиной и скудные припасы, которые можно добыть или создать в процессе игры. Благодаря рандомизации и непредсказуемому поведению ни одно из прохождений не будет похожим на предыдущие.

Постоянное присутствие реагирующей на каждое ваше движение и звук угрозы вынуждает приспосабливать свой стиль игры, чтобы ей противостоять. Каждое принятое решение изменит дальнейший ход игры — действия имеют последствия», — гласит официальное описание проекта.

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Amnesia: The Bunker выйдет 6 июня текущего года на ПК, Xbox и PlayStation. Проект также сразу пополнит собой библиотеку Game Pass.