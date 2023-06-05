Компания Microsoft у себя на сайте поделилась подробностями о грядущих презентациях Xbox Games Showcase и Starfield Direct, которые пройдут 11 июня. Редмондцы рассказали, что трансляции с мероприятий можно будет посмотреть на YouTube и Twitch с субтитрами на разных языках, включая русский и украинский.
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При этом в самой Microsoft подчеркнули, что к началу презентаций субтитры должны быть готовы. Но если перевод не успеют добавить, то это обязательно будет сделано уже в отношении записей трансляций в самое ближайшее время после их завершения. Стримы будут доступны на YouTube в разрешении 4K при 60 fps. А вот на других платформах, включая Twitch видеопоток станут транслировать в 1080p.
Напомним, Xbox Games Showcase начнётся 11 июня в 20:00 по московскому времени. После завершения данного мероприятия сразу должен стартовать Starfield Direct.