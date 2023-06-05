А что? Тоже своего рода достижение. Которое, правда, через 10 минут забудут, но всё же.

Формально Diablo IV выйдет только завтра, 6 июня, однако предзаказчики дорогих изданий новинки играют в «раннем доступе» уже третий день. Как оказалось, этого времени более чем достаточно, чтобы при должном желании, усердии и сноровке прокачать персонажа до сотого уровня.

реклама

Так, у геймера под ником Rob2628 получилось первым в Diablo IV прокачать своего героя-варвара до сотого уровня, который на данном этапе является в игре максимальным. Чтобы добиться этого результата, геймеру пришлось практически безвылазно сидеть за компьютером: чистого геймплейного времени на прокачку до 100 уровня ушло 54 часа. Поспать рекордсмену при этом удалось всего порядка восьми часов.

рекомендации -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать -100000р на 65" Samsung Neo QLED 8K Ultra HD На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену RTX 3070 за 45 тр в Регарде -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G Много <b>4070</b> в Ситилинке -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Неясно, сказывался ли тотальный недосып на эффективности действий Rob2628’а, но по замыслу Blizzard развитие персонажа до максимального уровня должно занимать порядка 150 часов. Иными словами, если знать способы, то процесс прокачки можно сократить почти в три раза.