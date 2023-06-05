Формально Diablo IV выйдет только завтра, 6 июня, однако предзаказчики дорогих изданий новинки играют в «раннем доступе» уже третий день. Как оказалось, этого времени более чем достаточно, чтобы при должном желании, усердии и сноровке прокачать персонажа до сотого уровня.
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Так, у геймера под ником Rob2628 получилось первым в Diablo IV прокачать своего героя-варвара до сотого уровня, который на данном этапе является в игре максимальным. Чтобы добиться этого результата, геймеру пришлось практически безвылазно сидеть за компьютером: чистого геймплейного времени на прокачку до 100 уровня ушло 54 часа. Поспать рекордсмену при этом удалось всего порядка восьми часов.
Неясно, сказывался ли тотальный недосып на эффективности действий Rob2628’а, но по замыслу Blizzard развитие персонажа до максимального уровня должно занимать порядка 150 часов. Иными словами, если знать способы, то процесс прокачки можно сократить почти в три раза.