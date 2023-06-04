Также может удивить большое количество «тяжёлых» проектов.

На порядок упала цена компа MSI на i7 12700

На порядок упала цена компа MSI на i7 12700

Компания Valve опубликовала топ-20 самых популярных игр на портативном компьютере Steam Deck за май текущего года. В числе самых популярных проектов оказалось очень много тех, что были там с прошлых месяцев. Но есть и некоторые изменения: Resident Evil 4 Dredge покинули топ-20, их место заняли NBA 2K23 и Cult of the Lamb.

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Сама Valve утверждает, что список составляет с привязкой по количеству наигранных часов. Выглядит всё это следующим образом:

Elden Ring,

Stardew Valley,

Vampire Survivors,

Hogwarts Legacy,

Grand Theft Auto V,

Red Dead Redemption 2,

Hades,

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition,

The Binding of Isaac: Rebirth,

Cyberpunk 2077,

NBA 2K23,

The Witcher 3: Wild Hunt,

Cult of the Lamb,

Monster Hunter Rise,

Persona 5 Royal,

Fallout 4,

Brotato,

No Man’s Sky,

Slay the Spire,

Dead Cells.

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Неподготовленных пользователей может удивить тот факт, что хардкорная Elden Ring находится на первом месте. Но проект уже давно получил полную совместимость со Steam Deck, поэтому ничего удивительного.