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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Valve опубликовала топ-20 самых популярных игр на Steam Deck: хардкорная Elden Ring на первом месте
Также может удивить большое количество «тяжёлых» проектов.
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Компания Valve опубликовала топ-20 самых популярных игр на портативном компьютере Steam Deck за май текущего года. В числе самых популярных проектов оказалось очень много тех, что были там с прошлых месяцев. Но есть и некоторые изменения: Resident Evil 4 Dredge покинули топ-20, их место заняли NBA 2K23 и Cult of the Lamb.

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Сама Valve утверждает, что список составляет с привязкой по количеству наигранных часов. Выглядит всё это следующим образом:

  • Elden Ring,
  • Stardew Valley,
  • Vampire Survivors,
  • Hogwarts Legacy,
  • Grand Theft Auto V,
  • Red Dead Redemption 2,
  • Hades,
  • The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition,
  • The Binding of Isaac: Rebirth,
  • Cyberpunk 2077,
  • NBA 2K23,
  • The Witcher 3: Wild Hunt,
  • Cult of the Lamb,
  • Monster Hunter Rise,
  • Persona 5 Royal,
  • Fallout 4,
  • Brotato,
  • No Man’s Sky,
  • Slay the Spire,
  • Dead Cells.
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Неподготовленных пользователей может удивить тот факт, что хардкорная Elden Ring находится на первом месте. Но проект уже давно получил полную совместимость со Steam Deck, поэтому ничего удивительного.

#valve #steam deck
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