Компания Valve опубликовала топ-20 самых популярных игр на портативном компьютере Steam Deck за май текущего года. В числе самых популярных проектов оказалось очень много тех, что были там с прошлых месяцев. Но есть и некоторые изменения: Resident Evil 4 Dredge покинули топ-20, их место заняли NBA 2K23 и Cult of the Lamb.
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Сама Valve утверждает, что список составляет с привязкой по количеству наигранных часов. Выглядит всё это следующим образом:
- Elden Ring,
- Stardew Valley,
- Vampire Survivors,
- Hogwarts Legacy,
- Grand Theft Auto V,
- Red Dead Redemption 2,
- Hades,
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition,
- The Binding of Isaac: Rebirth,
- Cyberpunk 2077,
- NBA 2K23,
- The Witcher 3: Wild Hunt,
- Cult of the Lamb,
- Monster Hunter Rise,
- Persona 5 Royal,
- Fallout 4,
- Brotato,
- No Man’s Sky,
- Slay the Spire,
- Dead Cells.
Неподготовленных пользователей может удивить тот факт, что хардкорная Elden Ring находится на первом месте. Но проект уже давно получил полную совместимость со Steam Deck, поэтому ничего удивительного.