Единственно верные выводы отечественные геймеры из этого, наконец-то, сделают или нет?

Весной прошлого года Activision Blizzard публично, чтобы все видели, какая она принципиальная и вообще выступающая за всё хорошее и против всего плохого, объявила о приостановке продаж своих продуктов в России и Беларуси. Лазейки всё-таки остаются, и одной из наиболее удобных из них была возможность попросить кого-нибудь из несанкционного региона приобрести игру вам в качестве подарка. Теперь же такой возможности больше нет, о чём стали сообщать геймеры, жаждущие поиграть в лицензионную версию Diablo IV.

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Поначалу многие решили, что проблема заключается в сбое в системе Battle.net, но вскоре техподдержка Blizzard подтвердила, что это решение намеренное. Таким образом, на сегодняшний день вариантов с получением лицензионной версии игр в Battle.net остаётся совсем немного, и все они не вполне приемлемые: либо регистрация новой учётной записи в несанкционном регионе, либо штурм техподдержки под VPN с просьбой сменить регион на вашей имеющейся учётной записи. Иногда «прокатывает».

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В целом же отношение отечественных геймеров к компаниям, занимающимся подобными вещами, должно быть исключительно негативным, а игры их производства следует либо бойкотировать, либо получать на хорошо всем известных файлообменных ресурсах в «народных» версиях. Принципиальности среди российских геймеров до сих пор незаметно, но, возможно, чем сильнее западные издатели будут закручивать гайки, тем быстрее придёт осознание реальности, что платить деньги компаниям, которые ни в каком виде не хотят их получать и заявляют об этом фактически прямым текстом, не следует.