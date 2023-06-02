Состоялся запуск раннего доступа Diablo IV, который сопровождался типичным набором проблем с доступом к игре. Всё это в совокупности не сильно помешало новинке стать чрезвычайно популярной на платформе Twitch. Так, за первые часы после релиза игра собрала свыше 941 тысячи одновременных зрителей в пике, а сейчас за игрой следят более 616 тысяч человек.
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Понятное дело, что полноценный релиз проекта, который состоится 6 июня, привлечёт ещё большее внимание публики. Но до этого момента разработчикам крайне важно будет разобраться со всеми накопившимися проблемами. Тут и долгие очереди, и ошибки запуска, и прочие «детские болячки». Пользователи PlayStation, например, столкнулись с ошибкой действующей лицензии игры на PlayStation.
Diablo IV выйдет на ПК, PlayStation и Xbox.