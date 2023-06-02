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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Street Fighter 6 сразу после своего релиза поставила рекорд в Steam среди всех файтингов
Игра обошла все части Mortal Kombat и Tekken.
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Файтинг Street Fighter 6 поступил в продажу на ПК и консолях, после чего практически сразу набрал 65,8 тысячи игроков в Steam одновременно. Данный показатель считается рекордным не только для сериала Street Fighter, но и среди других файтингов на данной платформе.

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Например, у Mortal Kombat 11 пиковый «онлайн» был зафиксирован на отметке в 35,1 тысяч игроков. А у Tekken 7 ещё 7 лет назад случился пиковый «онлайн» только на 18966 игроков.

На момент написания данного материала Street Fighter 6 побил свой собственный рекорд, достигнув показателя в 66 тысяч игроков. У проекта сейчас 84 % положительных отзывов в Steam на основании свыше 1 тысяч рецензий. Игроки хвалят файтинг за прекрасную детализацию персонажей, убранство арен, интересные режимы и многое другое. Отдельным пунктом для горячих обсуждений идут альтернативные костюмы для всех персонажей.

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Capcom ещё вчера выпустила соответствующий ролик, в котором отдельные бойцы демонстрировали ну слишком откровенные трико. Японцы ещё могут себе позволить объективизацию женщин.

#capcom #street fighter 6
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