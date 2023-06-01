Кто бы сомневался! Можно себе ещё представить, во что GSC превратила игру на фоне событий последних полутора лет.

На днях в Сеть была слита зашифрованная рабочая сборка S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl. Сегодня её удалось дешифровать, некоторым — даже поиграть и сделать несколько снимков экрана, демонстрирующих, что, по сути, второй «Сталкер» недалеко ушёл от первого в плане геймдизайна и интерфейса. Представители студии GSC Game World на протяжении нескольких дней сохраняли молчание, но после публикации скриншотов уже не смогли терпеть и выступили с официальным заявлением.

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В нём они признали факт утечки, обвинив, как и следовало ожидать, неких абстрактных «российских хакеров», которые на протяжении полутора лет атак выявили уязвимость и смогли завладеть частью игровых данных, предназначавшихся для внутреннего тестирования.

Разработчики призывают не распространять полученные в результате утечки сведения и материалы, поскольку они могут испортить впечатления от «самостоятельного исследования Зоны». Подразумевается, естественно, геймплей после релиза S.T.A.L.K.E.R. 2, который когда-нибудь, наверное, обязательно случится.

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Хотя заявление про «российских хакеров» на ура пойдёт в западной и пытающейся ей подражать украинской публике, российские геймеры отмечают, что этапы слива рабочей версии S.T.A.L.K.E.R. 2 слабо соотносятся с работой хакеров, а больше похожи на намеренный «выброс» от самих разработчиков с целью привлечения внимания к проекту и напоминания о том, что работа над ним продолжается.