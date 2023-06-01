А, это новая игра? Ну, ладно тогда.

На днях в Сеть попала зашифрованная сборка S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl объёмом порядка двухсот Гбайт. На тот момент журналисты и блогеры сообщали о невозможности распаковки данной сборки, но, по всей видимости, в реальности нет ничего невозможного: буквально пару часов назад в Сети стали появляться снимки экрана, демонстрирующие рабочую версию проекта.

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Согласно комментариям первых пользователей, которым посчастливилось запустить рабочую сборку S.T.A.L.K.E.R. 2, даже в столь раннем и откровенно недоделанном виде она функционирует с хорошими показателями производительности и практически лишена критических багов. На скриншотах же можно заметить главное меню, вид от первого лица, а также инвентарь, который, по всей видимости, без изменений перекочевал в сиквел из первой части.

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Студия GSC Game World никак не прокомментировала утечку, и, как оно нередко бывает в игровой индустрии, не исключено, что источником утечки являются именно сами разработчики, решившие напомнить о существовании S.T.A.L.K.E.R. 2 и показать, что работа ведётся и в целом с игрой всё в порядке.