Поклониться в пол за это?

На российском сайте Nintendo появилось сообщение о том, что с 31 мая российский eShop начнёт работать в ограниченном режиме. У игроков появится возможность повторно скачивать ранее купленный цифровой контент. Напомним, раньше (с момента введения санкций) такой возможности не было поэтому пользователям приходилось менять в настройках консоли регион.

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Nintendo также напомнила, что деятельность компании в России действительно сворачивается, но она продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами. Что мешало ей выполнять свои обязательства для покупателей цифровых версий игр раньше — тот ещё вопрос.

В сообщении от компании заявляется следующее: «Будет невозможно создавать новые учётные записи Nintendo, указав в настройках в качестве страны Россию. Платёжная информация, связанная с учётными записями Nintendo, такая как данные кредитной карты или данные учётной записи PayPal, была удалена из соображений безопасности».

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Напомним, в начале 2022 года Nintendo приняла решение полностью остановить отгрузку товаров в Россию. Пользователей цифрового магазина Nintendo eShop перевели на техническое обслуживание из-за прекращения обработки транзакций в рублях платёжными сервисами.