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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Ремейк System Shock поступил в продажу: критики приняли проект тепло, а игроки остались в полном восторге
Действительно качественно отреставрированная классика.
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Разработчики из студии Nightdive совместно с издательством Prime Matter выпустили в продажу долгожданный ремейк System Shock, релиз которого не единожды откладывался. Проект уже доступен на ПК (Steam, EGS, GOG), на агрегаторах рецензий рейтинги у него довольно ободряющие.

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Так, например, на агрегаторе рецензий OpenCritic у System Shock имеется 75 % рейтинга на основании 39 рецензий. В магазине Valve, где страница с игрой недоступна для жителей из РФ и РБ (но с Казахстаном нет проблем), уже набралось свыше 130 отзывов, 91 % из которых — положительные.

Действие System Shock происходит в 2072 году, в центре сюжета — безымянный хакер, которого поймали на краже файлов, связанных с космической станцией «Цитадель», которая принадлежит компании TriOptimum Corporation. Герою было предложено пойти на сделку: взломать искусственный интеллект SHODAN в обмен на снятие обвинений и специальный военный нейроимплант. После выполнения задания героя на полгода вводят в медикаментозную кому, но после пробуждения он обнаруживает, что всю станцию захватила та самая SHODAN.

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Пока System Shock доступна на ПК, но в будущем её выпустят на PlayStation и Xbox.

#nightdive studios #system shock
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