Даже неожиданно, учитывая предыдущие заслуги Blizzard, в том числе в серии Diablo.

Сегодня Blizzard сняла эмбарго на публикацию первых рецензий на Diablo IV, благодаря чему у нас появилась возможность приблизительно ознакомиться с проектом, уровнем его качества, а также геймплейными особенностями. Известные видеохостинги уже битком забиты обзорами для тех, кто любит потреблять информацию в видеоформате, мы же со своей стороны кратко резюмируем общее мнение рецензентов о новой игре «дьявольской» серии.

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К удивлению многих, Diablo IV получила высоченные оценки прессы: 88 баллов из 100 возможных на агрегаторе Metacritic при стопроцентной рекомендации со стороны критиков. Обозреватели отметили факт возвращения Diablo IV к истокам серии, высоко оценили сюжетную линию, открытый игровой мир, проработанные задания, а также общее разнообразие, в том числе и более богатый так называемый эндгейм-контент.

Дополнительно, что немаловажно в современной игровой индустрии, Diablo IV отличается хорошей оптимизацией и без проблем работает на компьютерах различных конфигураций. Как говорится, дожили: об обязательном состоянии видеоигры теперь сообщают как о чём-то требующем уточнения.

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Теперь необходимо дождаться раннего релиза, который состоится 2 июня, и уже начать знакомиться с отзывами непосредственно игроков. До глобального полноценного релиза при этом останется четверо суток, так что времени на принятие решения у игроков будет предостаточно. Напоминаем, что в России Diablo IV официально доступна не будет. Забыть про чувство собственного достоинства и купить игру у компании, которая демонстративно не желает принимать ваши деньги, можно будет только окольными путями в виде подарков от друзей в несанкционных регионах, приобретения ключей активации или смены региона в Battle.net, которую, в отличие от других сервисов цифровой дистрибуции, так просто не осуществишь.