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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Общий тираж The Witcher 3 Wild Hunt превысил 50 миллионов копий
Похоже, игра вошла в топ-10 самых продаваемых видеоигр всех времён. Но это не точно.
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В этом месяце The Witcher 3 Wild Hunt от CD Projekt RED исполнилось восемь лет, а сегодня компания поделилась финансовым отчётом за первый квартал текущего года, из которого следует, что общий тираж третьего «Ведьмака» во всех его изданиях за восемь лет преодолел отметку в 50 миллионов копий. Суммарный тираж всей серии The Witcher же превысил 75 миллионов копий.

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Если подсчёты верны, то получается, что The Witcher 3 Wild Hunt попала в десятку самых продаваемых видеоигр всех времён, заняв место между Red Dead Redemption 2 и Pokemon Red/Green/Blue/Yellow.

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В обозримом будущем CD Projekt RED поведает о планах на будущее — в частности, 8 июня в рамках Summer Game Fest в той или иной степени затронет готовящееся к Cyberpunk 2077 сюжетное дополнение под названием Phantom Liberty. Вместе с тем следует помнить, что в прошлом году был анонсирован новый «Ведьмак», действие которого, судя по всему, будет разворачиваться в новом мире и с новыми героями.

#cd projekt red #the witcher 3 wild hunt
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