В этом месяце The Witcher 3 Wild Hunt от CD Projekt RED исполнилось восемь лет, а сегодня компания поделилась финансовым отчётом за первый квартал текущего года, из которого следует, что общий тираж третьего «Ведьмака» во всех его изданиях за восемь лет преодолел отметку в 50 миллионов копий. Суммарный тираж всей серии The Witcher же превысил 75 миллионов копий.
реклама
Если подсчёты верны, то получается, что The Witcher 3 Wild Hunt попала в десятку самых продаваемых видеоигр всех времён, заняв место между Red Dead Redemption 2 и Pokemon Red/Green/Blue/Yellow.
В обозримом будущем CD Projekt RED поведает о планах на будущее — в частности, 8 июня в рамках Summer Game Fest в той или иной степени затронет готовящееся к Cyberpunk 2077 сюжетное дополнение под названием Phantom Liberty. Вместе с тем следует помнить, что в прошлом году был анонсирован новый «Ведьмак», действие которого, судя по всему, будет разворачиваться в новом мире и с новыми героями.