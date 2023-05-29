Наверное, роботов-близняшек покажут. Вы же про это подумали?

Издательство «АСТ» сообщило о скором поступлении в продажу книги о предыстории «Предприятия 3826» из Atomic Heart. Найти сборник в продаже можно будет с 31 мая, он поступит в многие розничные магазины, включая «Читай город» и «Буквоед». Уже сейчас подтверждено, что книга-предыстория насчитывает 480 страниц.

реклама

Автором масштабного рассказа о «Предприятии 3826» стал писатель Харальд Хорф, кооторый в титрах самой Atomic Heart указан как «хранитель лора» и автор первоначальной концепции сюжета. Рекомендованная стоимость самой книги составила 702 рубля.

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -20000р на Ryzen 3950X - пора брать Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

Atomic Heart поступила в продажу 21 февраля текущего года на ПК, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 и PlayStation 5. Из-за заключённого соглашения с компанией VK страница с PC-версией игры недоступна для просмотра игрокам из СНГ. Сам шутер был достаточно тепло принят публикой и получил хорошие оценки как от прессы, так и простых игроков.