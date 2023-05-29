Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Книга с предысторией «Предприятия 3826» из шутера Atomic Heart поступит в продажу уже 31 мая
Наверное, роботов-близняшек покажут. Вы же про это подумали?
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр

Издательство «АСТ» сообщило о скором поступлении в продажу книги о предыстории «Предприятия 3826» из Atomic Heart. Найти сборник в продаже можно будет с 31 мая, он поступит в многие розничные магазины, включая «Читай город» и «Буквоед». Уже сейчас подтверждено, что книга-предыстория насчитывает 480 страниц.

реклама

Автором масштабного рассказа о «Предприятии 3826» стал писатель Харальд Хорф, кооторый в титрах самой Atomic Heart указан как «хранитель лора» и автор первоначальной концепции сюжета. Рекомендованная стоимость самой книги составила 702 рубля.

рекомендации
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
Много <b>4070</b> в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

Atomic Heart поступила в продажу 21 февраля текущего года на ПК, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 и PlayStation 5. Из-за заключённого соглашения с компанией VK страница с PC-версией игры недоступна для просмотра игрокам из СНГ. Сам шутер был достаточно тепло принят публикой и получил хорошие оценки как от прессы, так и простых игроков.

#atomic heart #mundfish
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Atomic Heart обзавелась демоверсией
Разработчики Atomic Heart анонсировали первое дополнение к игре — смотрим короткий трейлер
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему ЗРК MIM-104 "Patriot" называют "мусоровозом с гидроприводом"
35
Как развивались события 22 мая во время вторжения украинской ДРГ в Белгородскую область
16
Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно Fallout: New Vegas - Ultimate Edition
26
О значении взятия Артёмовска и 3 варианта развития событий после него
47
Самая бюджетная геймерская сборка мая 2023 для ультимативных настроек графики в 4К всего за 370 000р
16
Собираю геймерский ПК для 2К под себя – Radeon RX 6750 XT + Ryzen 7 5800X3D всего за 120 000р
18
Цена Ryzen 5 5500 упала ниже 10 000 рублей — собираем отличный игровой компьютер для новых игр
27
Итоги гоночного уик-энда 27-28 мая
5
Обзор NVME накопителя Silicon Power UD85 объемом 2 ТБ: малый нагрев, немалый объем и PCIe 4
6
Правильно подбираем комплектующие для ПК
3

Сейчас обсуждают

Дмитрий
18:19
2-х киловаттный системник опутаный водянкой (включая всю память) - наше будущее!)))
Первые твердотельные накопители PCIe Gen 5 со скоростью 14 ГБ/с будут иметь громоздкие кулеры
Humanoid99
18:18
Я всё больше прихожу к выводу что лучший игровой ПК это Play Station или X-Box. Если бы все игры с ПК запускались на приставках-консолях, то ушёл бы с ПК даже не раздумывая. Думаю, что Майкрософту ну...
Правильно подбираем комплектующие для ПК
DonCarleone
18:16
пришлет смертников на границу?
Глава ГУР МО Украины Буданов пообещал России ответ на сегодняшний ракетный удар
Артём Николаев
18:16
Грузия одной ногой в НАТО, 3/4 населения высказалось за это + с той стороны есть поддержка. Но в итоге они заняли самую лучшую позицию - носом на Запад, но и с Россией не ссориться, что позволяет в це...
В грузинском парламенте заявили, что за Грузию в случае конфликта с РФ никто не вступится
usr721
18:12
Вообще-то это отличный проц за свой ценник.
Цена Ryzen 5 5500 упала ниже 10 000 рублей — собираем отличный игровой компьютер для новых игр
Humanoid99
18:11
С нынешней культурой вождения в стране ... лучше ездить на велосипеде. Больше нервных клеток останется в организме ))
Итоги гоночного уик-энда 27-28 мая
Eppius
18:11
Грузины,вступайте в ОДКБ и вы будете под защитой России.
В грузинском парламенте заявили, что за Грузию в случае конфликта с РФ никто не вступится
Eppius
18:09
Насколько я знаю в РФ не было ни одного оплавления. Здесь видимо люди понимают что такое всавить кабель до щелчка\упора.
MSI придумала простое решение проблемы плавящихся кабелей питания 12VHPWR
Артём Николаев
18:09
Некоторые и сейчас ничего не знают кроме того, что говорит телевизор и пара телеграм каналов.
В грузинском парламенте заявили, что за Грузию в случае конфликта с РФ никто не вступится
Lubitel 32
18:07
И это при том что среднерусские партнеры-прокладки завышают цены на него и другие товары. Ali.ru это сайт подменка с перманентным оверпрайсом и неработающим поисковиком. В нем не работает даже очевид...
Обзор NVME накопителя Silicon Power UD85 объемом 2 ТБ: малый нагрев, немалый объем и PCIe 4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем