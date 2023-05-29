Издательство «АСТ» сообщило о скором поступлении в продажу книги о предыстории «Предприятия 3826» из Atomic Heart. Найти сборник в продаже можно будет с 31 мая, он поступит в многие розничные магазины, включая «Читай город» и «Буквоед». Уже сейчас подтверждено, что книга-предыстория насчитывает 480 страниц.
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Автором масштабного рассказа о «Предприятии 3826» стал писатель Харальд Хорф, кооторый в титрах самой Atomic Heart указан как «хранитель лора» и автор первоначальной концепции сюжета. Рекомендованная стоимость самой книги составила 702 рубля.
Atomic Heart поступила в продажу 21 февраля текущего года на ПК, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 и PlayStation 5. Из-за заключённого соглашения с компанией VK страница с PC-версией игры недоступна для просмотра игрокам из СНГ. Сам шутер был достаточно тепло принят публикой и получил хорошие оценки как от прессы, так и простых игроков.