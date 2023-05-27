Кооперативный хоррор The Outlast Trials стартовал в раннем доступе Steam и Epic Games Store чуть больше недели назад. Разработчики из студии Red Barrels признались, что за первую неделю их проект купили свыше 500 тысяч раз. Они также признались, что гордятся достигнутым результатом, и поблагодарили игроков за поддержку.
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The Outlast Trials вышла 18 мая, за это время игра собрала в Steam почти 13 тысяч отзывов, из которых 94 % — положительные. Напомним, ещё в 2018 году разработчики рассказывали о 15 миллионах проданных копий всех частей франшизы. Ждём обновления данных.
События The Outlast Trials разворачиваются в эпоху Холодной войны в альтернативной реальности. Компания Murkoff Corporation проводит набор подопытных людей для тестирования «передовых методов промывания мозгов» и контроля над разумом.
По здешней легенде, в мире недоверия, страха и насилия мораль подопытных будет подвергнута испытанию, равно как и выносливость. А вот умение здраво мыслить в какой-то момент и вовсе подавят — «всё во имя прогресса, науки и прибыли». Проходить испытания зловещей корпорации Murkoff можно как в одиночку, так и в составе команды на 2, 3 или 4 игрока.
В самой The Outlast Trials нужно очень много бегать от избегать врагов и уметь от них прятаться. Сотрудники Murkoff будут давать доступ к разным приспособлениям, которые игроки смогут использовать, чтобы улучшать способности своих героев, а также создавать возможности для бегства, замедлять врагов и многое другое.
The Outlast Trials доступна на ПК (Steam, EGS), разработчики планируют выпустить полную версию игры в ближайшем будущем. Возможно, даже до конца текущего года.