Странно, ведь Remedy с российского рынка не уходила.

В конце зимы—начале весны прошлого года из России случился массовый исход практически всех крупных западных игровых издательств и даже отдельных студий. Многие на истерику не поддались, и в их числе финская студия Remedy. Тем любопытнее и тревожнее стал тот факт, что страница Alan Wake II в Epic Games Store перестала быть доступна для российского региона: проект нельзя ни посмотреть, ни, тем более, предзаказать.

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Подробностей произошедшего пока нет, поэтому спишем это на ошибку. В противном случае в списке ненадёжных игровых компаний появится ещё один пункт.

Напомним, что Alan Wake II не просто продолжает широко известную в не столь широких кругах историю писателя с фонариком, но и меняет жанр игры: сиквел будет полноценным хоррором от третьего лица со всеми сопутствующими данному жанру геймплейными и повествовательными элементами.

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Релиз Alan Wake II запланирован на 17 октября, а полноценная демонстрация игрового процесса состоится 8 июня в рамках мероприятия Summer Game Fest.