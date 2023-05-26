Разработчики из компании DICE совместно с Electronic Arts официально представили пятый сезон Battlefield 2042, который получил название «Новый рассвет». Он должен стартовать уже 7 июня, по такому случаю был представлен новый трейлер.
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Свежий ролик рассказывает и показывает, чего стоит ждать от нового сезона: новую карту в Чехии, оружие, боевой пропуск с косметикой, менеджмент отряда, обновлённую карту «Песочные часы», новые типы гранат, а также переработанные категории техники.
Из набора оружия важно отметить пистолет BFP.50, штурмовую винтовку GEW-46 и снайперскую винтовку XCE-Bar. Ещё игроки смогут найти на карте стационарные зенитки Centurion C-RAM. Некоторое оружие из режима Portal в основной игре получит поддержку современных обвесов и скинов.
Наконец, Electronic Arts выпустила в продажу самое полное издание игры под названием Battlefield 2042 Elite Edition. Оно включает в себя весь контент первого года и стоит за рубежом 90 долларов. С региональными ценами в Казахстане и Турции дела обстоят лучше (к тому же, издание временно продаётся со скидкой).
Что до самой Battlefield 2042, то она доступна на ПК и консолях обоих поколений. У игры по-прежнему всё очень плохо с рейтингом в Steam — преображения в духе No Mans Sky не произошло, хоть разработчики не бросили игру вскоре после релиза, а продолжают делать для неё контент.
На момент написания данного материала у последней «Батлы» есть только 38 % положительного рейтинга в магазине Valve на основании более 142 тысяч отзывов. Кстати, посмотреть на эти ужасающие цифры можно только с аккаунта другого региона — например, казахского. Как вы помните, Electronic Art «санкционировала» всех игроков из РФ и РБ. Но многое ли они потеряли?