До выхода Diablo IV осталось чуть больше полутора неделек. Событие, безусловно, ожидаемое многими геймерами, и предшествовать ему, по традиции, будет публикация обзорных материалов от разных изданий. В случае с Diablo IV первые обзоры появятся 30 мая, то есть, за неделю до релиза. Соответствующей информацией поделились западные игровые СМИ, которые на руках уже имеют готовые материалы.
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Напомним, что Diablo IV во многом является наследницей именно Diablo и Diablo II, так что наверняка придётся по нраву фанатам первых двух частей серии. Релиз «четвёрки» состоится 6 июня для всех и 2 июня — для оформивших предзаказы на дорогие издания проекта.