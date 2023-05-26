В начале прошлого года студия Blackbird Interactive, отвечающая за производство космической стратегии Homeworld 3, перешла на четырёхдневную рабочую неделю. И хотя представители Blackbird уверяют, что переход на «четырёхдневку» не является причиной очередного переноса выхода Homeworld 3, но, наверное, не нужно объяснять, насколько сильно это на самом деле бьёт по производительности труда. В любом случае, перенос выхода произошёл, и теперь отправиться бороздить просторы Вселенной мы сможем не раньше, чем в феврале 2024-го — и то, если не случится ещё одного переноса.
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По словам девелоперов, дополнительное время позволит им довести проект до необходимого уровня качества и не ударить в грязь лицом ни перед фанатами серии, ни перед её наследием. В общем, абсолютно дежурная фраза, которой сопровождается практически каждый перенос релиза в современной игровой индустрии.
Homeworld 3 была анонсирована в 2019 году с планом по выпуску проекта в конце 2022-го. Впоследствии релиз уже откладывали до 2023-го, и вот, теперь до февраля 2024-го.