В своё время Ubisoft решила, что лишить пользователей выбора платформы, на которой им удобно приобретать игры её производства — это разумный шаг, который поможет компании заработать. Несмотря на то, что идея с треском провалилась, а продажи на PC только уменьшились, в результате чего впоследствии игры Ubisoft всё же выпустили в Steam, по какой-то причине на Assassin’s Creed Mirage осознание реальности не распространилось, и сегодня стало известно, что новинка на PC будет доступна только в Epic Games Store и Ubisoft Connect (бывший Uplay).
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Рассматривает ли Ubisoft возможность выпуска Assassin’s Creed Mirage в Steam в некой среднесрочной перспективе, как это произошло со многими играми компании последних лет, пока не уточняется, но рискнём предположить, что да — рассматривает.
Релиз Assassin’s Creed Mirage состоится 12 октября этого года на актуальных платформах. Мы отправимся в Багдад и будем играть за уличного воришку Басима, с которым познакомились в Assassin’s Creed Valhalla и который впоследствии станет мастером-ассасином. События «Миража» разворачиваются за двадцать лет до «Вальгаллы».