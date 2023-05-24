Даже очень динамичного.

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Издательство 505 Games представило дебютный трейлер второй части сверхдинамичного экшена Ghostrunner, который создаётся силами студии One More Level. Дебют состоялся в рамках майской презентации PlayStation Showcase.

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На протяжении минуты разработчики показывали разрушенный мир за пределами города-башни Дхармы из первой части, а также продемонстрировали в действии одну из ключевых механик сиквела — езду на мотоцикле. Главный герой сможет с его помощь путешествовать как по горизонтальным, так и по вертикальным поверхностям.

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Точной даты релиза у Ghostrunner II пока нет, проект должен выйти до конца текущего года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S.