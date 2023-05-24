Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Анонсировано продолжение динамичного экшена Ghostrunner
Даже очень динамичного.
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 10 000р
4060 Ti дешевле 50 тр в Ситилинке
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

Издательство 505 Games представило дебютный трейлер второй части сверхдинамичного экшена Ghostrunner, который создаётся силами студии One More Level. Дебют состоялся в рамках майской презентации PlayStation Showcase.

реклама

На протяжении минуты разработчики показывали разрушенный мир за пределами города-башни Дхармы из первой части, а также продемонстрировали в действии одну из ключевых механик сиквела — езду на мотоцикле. Главный герой сможет с его помощь путешествовать как по горизонтальным, так и по вертикальным поверхностям.

рекомендации
4 вида RTX 4060 Ti уже в продаже
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

Точной даты релиза у Ghostrunner II пока нет, проект должен выйти до конца текущего года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S.

#505 games #ghostrunner #one more level
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Видео: 17 минут приключенческой тактики Miasma Chronicles в антураже Америки, пережившей апокалипсис
В Epic Games Store раздают Death Stranding от Хидео Кодзимы
Remedy подтвердила работу над Control 2 — проект пока находится на стадии концепта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Россия в пять раз нарастила выпуск гиперзвуковых комплексов "Кинжал" - MWM
13
Ryzen 5 5600 или Core i5-12400F — на каком процессоре выгоднее собрать игровой компьютер
58
Впечатления от Linux Mint 21.1 на игровом компьютере - противоречивый конкурент Windows в 2023 году
42
WoT это жадность
47
SSD и ОЗУ на одной планке памяти – энергонезависимая оперативная память NVDIMM
10
Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
81
"Заговор дьявола" - бестолковый продукт кинематографа с "повесткой"
+
За 2022 год Microsoft забанила более 17 млн аккаунтов Xbox
7
Бионический глаз с нейронной сетью позволит вернуть зрение полностью слепым людям
3
Схватка однобашенных титанов - тестирование на Интел и АМД
7

Сейчас обсуждают

Ярослав Фриман
23:48
Речь про современный НИИ, который ремонт не видал со времён СССР. Ну и по оснащению тоже не очень
Российские конструкторы получили захваченный трофейный дрон США и уже "с пристрастием" изучают его
daring
23:45
дурачок что ли, он в коме валяется.
Главком ВСУ Залужный получил тяжелое ранение от ракетного удара и вряд ли сможет продолжать службу
Bernigan
23:44
"Покуда есть на свете дураки..." (с) Карта для тех кто сидит на 1070 и ниже, только и всего, никто не заставляет менять на 4060 Ти что то более быстрое, и никто не обязан устраивать каждое поколение ...
Блогеры разнесли RTX 4060 Ti — новинка быстрее RTX 3060 Ti всего на 8%, а иногда даже хуже нее
Александр Дорогой
23:41
Ахах ныть как шины урезают у новых видях а потом такой не ну можно же 3060ti с 8 гигами купить ни разу не урезали по объёму памяти
Ryzen 5 5600 или Core i5-12400F — на каком процессоре выгоднее собрать игровой компьютер
daring
23:41
Так они технику получается спи..ли у ВСУк?
ГУР МО заявило, что ВСУ не входили в Белгородскую область - это были диверсанты из РДК
Григорий Скрипненко
23:39
Я неправильно выразился, уши стерео с виртуал 7.1, HyperX Cloud II, но звучание их на встройке мне как то совсем не понравилось.
Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
ctrlZ
23:36
Вот странно, у меня True Spirit 140 rev.a и под ним 12400 в сраном арех legends в 120фпс греется 70градусов. И это в FD r4 с 2 140 на вдув и один на выдув. вк 1070 palit JS
Схватка однобашенных титанов - тестирование на Интел и АМД
Listoman
23:35
Так тоже можно, суть одна)
AMD представила Radeon RX 7600 с рекомендованной ценой 269 долларов — хороший вариант для 1080p
Listoman
23:34
Ну какие 4к для карты лоу сегмента?)
AMD представила Radeon RX 7600 с рекомендованной ценой 269 долларов — хороший вариант для 1080p
Сергей Петровский
23:30
Это ерунда вот когда приделают вторую ступень и вместо советской Оки -которая теперь Кинжал , будет Советская же Волга. Вот тогда будет 17М и сильно Бобо попа 4500 км.
Россия в пять раз нарастила выпуск гиперзвуковых комплексов "Кинжал" - MWM
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем