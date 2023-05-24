Если у современной игровой индустрии и есть некая общая точка опоры, то ею определённо станет тотальное нежелание или, что ещё хуже, неспособность разработчиков делать свою работу качественно и в срок. В сентябре 2020 года состоялся анонс ремейка Prince of Persia The Sands of Time, затем очень быстро в обновлённой версии культовой игры стали замечаться проблемы, релиз начали откладывать, а затем и вовсе объявили об отправке проекта на доработку непосредственно авторам оригинальной игры из Ubisoft Montreal — по сути, на производство с нуля.
реклама
Как итог, на дворе уже практически июнь 2023-го, а никаких важных сведений о судьбе ремейка Prince of Persia The Sands of Time нет, и лучшее, что смогла выдать сегодня Ubisoft Montreal — это информацию о том, что работа идёт, но она ещё крайне далека от завершения. Фактически, ремейк находится на стадии проработки концепции, его активное производство после перехода в руки Ubisoft Montreal даже не начиналось, а от всех наработок, которые сделали предыдущие девелоперы, отказались.
На данном этапе загадывать уже ничего нельзя, да и показывать ремейк в рамках мероприятия Ubisoft Forward в середине июня разработчики также не планируют — потому что показывать нечего.