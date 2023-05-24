Средней игре хорошие продажи?

Чуть больше месяца прошло с момента выхода зомби-боевика Dead Island 2, и вот, сегодня холдинг Embracer Group, в состав которого входит издательство Deep Silver, поделился информацией о количестве проданных копий экшена. Оказалось, что за месяц удалось реализовать свыше двух миллионов копий Dead Island 2. Результат отличный и, согласно комментарию представителя Embracer, он превзошёл ожидания холдинга.

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Напомним, что Dead Island 2 является многострадальным долгостроем. Проект был анонсирован ещё в 2014 году, после чего претерпел несколько смен разработчиков, многочисленные переносы релиза и даже полный перезапуск производства. После череды таких событий на видеоиграх обычно ставят крест, но конкретно в данном случае всё, получается, прошло вполне удачно.

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Действие Dead Island 2 разворачивается в поражённом зомби-эпидемией Лос-Анджелесе. Мы играем за одного из персонажей, у которых сформировался если не иммунитет к вирусу, то как минимум значительная к нему устойчивость. Игровой процесс стандартный для игр такого жанра: орды зомби, которых надо истреблять всеми доступными способами, и не знающий усталости главный герой. Проект получил достаточно высокие оценки критиков и чуть выше среднего — от простых игроков.