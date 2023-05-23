Некоторое время назад Creative Assembly объявила о готовности к анонсу новой игры серии Total War, и вот, сегодня этот знаменательный день наконец-то настал. Встречаем, Total War Pharaoh, который отправит нас во времена Древнего Египта. Анонсирующий видеоролик, а также базовые подробности прилагаются.
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Total War Pharaoh расскажет о периоде существования Древнего Египта во времена правления фараона Мернептаха. Правитель из Мернептаха такой себе, поэтому под его началом египетская цивилизация стала приходить в упадок с угрозой прекращения своего существования. Нам выпадает роль нового фараона, под предводительством которого Древний Египет ожидает новый виток развития.
Разработчики уточняют, что в Total War Pharaoh можно будет выбрать правителя из восьми политических фракций Древнего Египта — с подходящими конкретному игроку способностями и бонусами.
Боевая система также претерпела изменения: в частности, на сражения будут влиять природные явления и стихийные бедствия, такие, как песчаные бури и лесные пожары. Релиз Total War Pharaoh запланирован на октябрь этого года эксклюзивно для PC (Steam и Epic Games Store). В России, по причине ухода SEGA с отечественного рынка, игру можно будет приобрести только окольными путями или же в виде «народной версии».