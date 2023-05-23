И такое бывает.

Российские СМИ сообщают со ссылкой на исследование российского разработчика решений для киберклубов и организатора ежегодной профессиональной конференции Langame, что аудитория компьютерных клубов в России за три года выросла в два раза.

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Если говорить об объёме рынка в денежном выражении, то в период с 2019 по 2022 год он вырос с 13 млрд рублей до 20 млрд рублей. Общее число площадок по итогам 2022 года составило 2300 штук, хотя в 2019 году их было чуть более 1000 штук.

По количеству клубов в тройке лидеров находятся сети Colizeum, True Gamers и CyberX. Количество ежемесячных посетителей за три года увеличилось вдвое — вплоть до 2,5 млн человек. 92 % из этих людей — мужчины.

В отчёте также указывается, что посетителям компьютерных клубов чаще всего от 18 до 24 лет. Эта возрастная категория составляет 32,7% аудитории. На категорию 25-34 года приходится ещё 28,5 % аудитории, доля 18-летних составляет — 17,6% аудитории.

Стоимость часа игры в большинстве клубов составляет 100 рублей, также популярными тарифами считаются те, что стоят 70 рублей и 50 рублей — их 12,9 % и 12,5 % соответственно. Самая высокая стоимость часа на уровне 300 рублей, а средний чек с едой и напитками составляет 500 рублей.

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Как правило, в компьютерных клубах установлены PC с видеокартами NVIDIA и процессорами Intel. Таких заведений 94,8 % и 87,5 % соответственно. А вот AMD выбирают меньше 5 % клубов Наконец, в общей массе в клубах установлено свыше 60 тысяч компьютеров и 4 тысячи консолей, а среди популярных игр имеются CS:GO, Dota 2, Mortal Kombat и UFC.