Также открылся сайт с некоторыми подробностями и вакансиями.

С недавних пор мы с вами знаем о разработке особого игрового движка, деньги для которого выделила компания VK. А вот про название новой технологии ничего не было известно вплоть до сегодняшнего дня. Движок получил название Nau Engine, с его помощью можно создать как игру для PC, так и для консолей и браузера. Получить доступ к Nau Engine и принять участие в тестировании можно на специальном сайте, но для этого нужно оставить заявку.

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Речь идёт о движке с открытым исходным кодом, он также будет оснащён своим редактором для создания типовых проектов и готовых игровых систем. Также авторы собираются создать интерфейс подключения к популярным игровым сервисам.

На сайте движке также размещено несколько вакансий, среди которых есть позиции на должность редактора, QA-инженера, арт-директора и технического художника.

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Напомним, на создание Nau Engine компания VK выделила 1 миллиард рублей.