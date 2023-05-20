Но только не к старым, а новым от Bethesda.

Разработчики из студии NetEase Games опубликовали новый трейлер Ashfall — своего постапокалиптического экшена с элементами MMORPG, вдохновлённого Fallout. Свежее видео демонстрирует необычные локации из мира игры, монстров и новоявленные города. В некоторых моментах влияние Fallout действительно становится слишком заметным — складывается впечатление, что смотришь трейлер четвёртой части.

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В мире Ashfall будут гигантские черви, убежища, мутанты, роботы и даже говорящие кролики. Игроку придётся сражаться с великанами, преследовать предателей среди затерянных в песках обломков и даже в крови целые города. Если кому-то ближе мирный путь прохождения, то игра позволит игрокам заключать торговые соглашения с роботами, собирать снаряжение по своему усмотрению, а также искать новые возможности с использованием уникальных тактик для уничтожения полчищ врагов.

«Приручите собственное ездовое животное и исследуйте мир вместе. Находите и изучайте последствия различных естественных и техногенных катастроф. Стройте собственную базу и обставляйте её уникальной мебелью, которую вы сможете найти в своих странствиях. Знакомьтесь с легендами и героями этого несчастного мира. Заводите друзей и спутников, сражайтесь плечом к плечу и укрепляйте вашу связь в этом невероятно эпическом приключении. Собирайте собственные полезные устройства — дронов, сторожевые пушки под управлением ИИ и даже медицинских роботов», — гласит официальное описание проекта.

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За музыкальное сопровождение «Пепельного дождя» отвечает лауреат премии Оскар и автор саундтреков к крупнейшим голливудским хитам, Ханс Циммер, а также композиторы Стив Маццаро и Инон Цур, выступавший музыкальным продюсером для игр серии Fallout.