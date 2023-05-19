После анонса единственного дополнения Phantom Liberty к ролевому боевику Cyberpunk 2077 на протяжении долго времени оставался актуальным вопрос по реальной дате его выхода. Несколько месяцев назад разработчики из CD Projekt RED дали понять, что DLC точно выйдет до конца текущего года. В июне, к слову, девелоперы собираются больше рассказать о грядущей прибавке к Cyberpunk 2077.
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А теперь вот интригующую информацию раскрыли авторы подкаста Rock and Boris Podcast. Ранее авторы данного подкаста уже публиковали утечки и слухи по играм от CD Projekt. А сейчас они говорят, что релиз дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 должен состояться в период с 8 июня до начала июля текущего года. Один из ведущих дал понять, что данные временные рамки ему назвали источники в студии. Помимо, целый ряд сотрудников студии приглашал подкастера на Summer Game Fest, где DLC дадут опробовать многим журналистам.
Ещё ведущий подкаста рассказал, что после бесед с сотрудниками CD Projekt RED у него сложилось впечатление, что процесс создания Phantom Liberty продвигается хорошо. Дополнение должно выйти на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Владельцев консолей предыдущего поколения оставили ни с чем — как говорится, за предзаказы оригинала «спасибо», но на этом история наёмника Ви на Xbox One и PS4 заканчивается.
Phantom Liberty станет первым и единственным сюжетным расширением для ролевого экшена Cyberpunk 2077. Внешность и голос одному из ключевых персонажей аддона подарил актёр Идрис Эльба.