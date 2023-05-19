Красивую, но не без огрехов.

Разработчики из студии Cyan Worlds, которых мы знаем по проектам серии Myst и Riven, выпустили Firmament — новую игру-приключение с загадками. Все ключевые особенности произведений студии здесь присутствуют: глубокий сюжет, проработанное до мелких деталей окружение, атмосфера покинутого мира и многое другое.

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Firmament предлагает игрокам посетить проработанный мир в уникальной стимпанк-эстетике. Сами разработчики называют своё произведение «настоящей усладой для глаз, где за каждым поворотом открываются новые красоты». При этом в сам мир игры легко поверить, словно он был выстроен по чьему-то великому замыслу. Разгадывать последний и предстоит игрокам.

У героя Firmament всегда с собой будет устройство под названием «Адъюнкт», с помощью которого можно оперировать разными устройствами. Данное приспособление пригодится для разгадывания загадок и распутывания тайн, которыми полнятся здешние земли. Помимо Адъюнкта, кампанию герою составит загадочный призрак со своей историей. Firmament также предлагает заняться изучением 3 отдельных земель со своими загадками и тайнами.

«А так ли уж заброшены земли Firmament? Что за гигантские механизмы разбросаны по ним? Зачем они нужны? И какую роль играете вы в этой великой мистерии? Исследуйте, решайте и раскрывайте тайны, играя в Firmament!» — гласит официальное описание проекта в Steam. Firmament можно играть в форматах 2D и VR. Во втором случае доступны режимы свободного перемещения и телепорта, поддерживаются системы Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, Rift S и Quest 2 через Oculus Link.

Ещё в Firmament доступны «настройки уровня комфорта» для новых и опытных пользователей VR, в том числе выбор между мягким поворотом и поворотом «щелчком», быстрый подъём по лестницам, корректировка перемещений по вертикали и другие настройки.

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Рейтинг Firmament в магазине Steam на момент написания данной заметки составлял 68 % на основании 47 отзывов. Главной причиной для негодований первых покупателей стала скверная реализация VR-режима. А вот сюжет, графика и загадки большинству пользователей понравились. Firmament доступна для покупки в Steam.