Сегодня прямо день раздач достойных внимания видеоигр. Сначала в Epic Games Store стартовала раздача Death Stranding от Хидео Кодзимы, затем в Steam стартовала раздача полной версии Metro Last Light от мальтийской студии 4A Games. Как и в случае с Epic Games Store, в Steam раздача продлится ровно неделю — вплоть до вечера 25 мая — так что времени на то, чтобы нажать одну заветную кнопку, у геймеров предостаточно.
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Примечательно, что Metro Last Light Complete Edition можно забрать и в России. Пока неясно, ошибка это или нет, поэтому рекомендуем не мешкать и активировать подарок как можно быстрее — пока издатель Deep Silver, который вообще-то ушёл с российского рынка, не передумал.
Metro Last Light вышла в 2013 году, а на днях она отметила своё десятилетие. Игра продолжает историю Артёма — одного из выживших в московском метро после ядерной войны. В Last Light Артём наконец-то выбрался из душных туннелей, так сказать, на «свежий» воздух.