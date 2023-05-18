Ждём октября, чего уж.

Разработчики из Hexworks при поддержке CI Games выпустили геймплейный трейлер своего фэнтезийного ролевого экшена Lords of the Fallen. Представленное видео демонстрирует отыгрыш за героев разных классов, а также сражения с некоторыми боссами.

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А ещё с помощью свежего видеоматериала авторы подтвердили, что релиз ролевого экшена должен состояться 13 октября текущего года. Чуть ранее эта же дата мелькала в базе данных Xbox. А ещё в цифровых магазинах стартовал сбор предзаказов, сами разработчики позиционируют своё детище как полноценный AAA-проект, поэтому и цены соответствующие. За приобретение Deluxe-издание полагается, например, дополнительный стартовый класс, раскраски на броню, а также доступ к галерее с моделями всех персонажей (включая врагов).

«Целый огромный мир ждет вас в новой мрачной фэнтезийной ролевой игре Lords of the Fallen. Вам предстоит примерить роль одного из легендарных Темных крестоносцев и свергнуть бога-демона Адира.В мире живых есть свои жестокие испытания, но в кошмарном царстве мертвых таятся воистину неисчислимые ужасы.

Бог-демон Адир терзал страну много веков, пока наконец его не свергли. Но бога невозможно убить... Прошло много тысячелетий, и Адир скоро возродится. Вам предстоит примерить роль одного из легендарных Темных крестоносцев, пройти по миру живых и миру мертвых, сразиться со множеством боссов, освоить стремительные бои, повстречаться со множеством персонажей и узнать всю сложную интересную историю. Станете ли вы легендой света или легендой тьмы?» — гласит официальное описание проекта.

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Lords of Fallen должна выйти на ПК (есть страница в Steam), PS5 и Xbox Series.