Закапывайте.

Вышедший в начале мая «вампирский» боевик Redfall был принят, прямо скажем, прохладно. Новинка не отличилась ни привлекательным игровым процессом, ни достойной сюжетной линией, ни, как это уже стало традицией в современном игропроме, оптимизацией. Как итог — полный провал по всем направлениям, околонулевой «онлайн» и критически низкие пользовательские оценки.

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А если у кого-то ещё возникают сомнения в вышесказанном, достаточно взглянуть на предоставленную порталом SteamDB статистику «онлайна» Redfall, гласящую, что в творение Arkane Austin в пиковом значении играют не больше четырёхсот человек.

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В целом Redfall стал большим разочарованием не только для геймеров, но и для руководителей причастных к его производству компаний. Почему явная неготовность игры к релизу никак не повлияла на изменение подхода к её производству, и как долго такая вакханалия в целом будет продолжаться в игровой индустрии, вопрос, к сожалению, открытый.