На фоне пандемии многие публичные мероприятия, включая игровые выставки, несколько лет не проводились. Не стал исключением и фестиваль BlizzCon, на котором Blizzard традиционно показывает свои новинки. И хотя в мире появились куда более серьёзные проблемы, пандемия всё же осталась в прошлом, а это значит, что выставки и фестивали возобновляют работу в прежнем режиме. BlizzCon в этом году пройдёт, и его проведение назначено на 3—4 ноября.
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В подробности Blizzard вдаваться не стала, но очевидно, что на своё главное мероприятие компания обязательно привезёт что-нибудь интересное. Напомним, что сейчас Blizzard корпит над выживачом в полностью новой вселенной, продолжает поддерживать контентом World of Warcraft, а также готовится к скорому релизу Diablo IV. Скорее, именно эти три проекта и дополнения к ним и станут гвоздями программы BlizzCon 2023.