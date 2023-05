Игре на это понадобилось всего три дня.

Nintendo сообщила, что вышедшая на днях ролевая игра The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom разошлась тиражом более 10 миллионов копий. Информация об этом появилась в официальном микроблоге американского подразделения компании.

реклама

Параллельно выяснилось, что Tears of the Kingdom показала лучший дебют в истории серии. Из упомянутых 10 миллионов на Японию пришлось только 2,24 миллиона, о чём есть отдельное уточнение на сайте Nintendo. Что до США, то там своих покупателей нашли свыше 4 миллиона копий игры. Там же Tears of the Kingdom показала лучший старт среди всех игр Nintendo.

рекомендации -10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus Дешевая 4070 MSI - надо брать 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

В своём официальном обращении разработчики поблагодарили фанатов и напомнила о том, как важно успеть насладиться новыми приключениями Линка. Напомним, чуть ранее The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom стала шестой игрой за 30 лет, получившей наивысшую оценку от изданий Famitsu и EDGE.