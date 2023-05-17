Nintendo сообщила, что вышедшая на днях ролевая игра The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom разошлась тиражом более 10 миллионов копий. Информация об этом появилась в официальном микроблоге американского подразделения компании.
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Параллельно выяснилось, что Tears of the Kingdom показала лучший дебют в истории серии. Из упомянутых 10 миллионов на Японию пришлось только 2,24 миллиона, о чём есть отдельное уточнение на сайте Nintendo. Что до США, то там своих покупателей нашли свыше 4 миллиона копий игры. Там же Tears of the Kingdom показала лучший старт среди всех игр Nintendo.
В своём официальном обращении разработчики поблагодарили фанатов и напомнила о том, как важно успеть насладиться новыми приключениями Линка. Напомним, чуть ранее The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom стала шестой игрой за 30 лет, получившей наивысшую оценку от изданий Famitsu и EDGE.