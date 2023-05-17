Фанаты Jagged Alliance 2 за это время успели постареть, обзавестись проблемами и болячками.

Серия тактических игр с элементами стратегии Jagged Alliance, в особенности её вторая номерная часть, по праву считается культовой: в своё время она удивила игровую общественность уровнем проработки деталей и взаимосвязей различных геймплейных элементов, став на момент релиза фактически прорывным проектом. К сожалению, после Jagged Alliance 2 франшиза угасла, а попытки её реанимировать приводили лишь к сугубо плачевным результатам. Возможно, в Jagged Alliance 3, которая является первой новой номерной частью серии за последние двадцать четыре года, ситуацию наконец-то удастся исправить. И вот, сегодня у «триквела» появилась точная дата выхода — 14 июля на PC.

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Как и положено любой игре серии Jagged Alliance, в «тройке» мы попадём в вымышленное государство третьего мира под названием Гранд-Чиен, в котором случился кризис, решить который может только отряд хорошо подготовленных наёмников. Нас нанимает семья пропавшего без вести президента Гранд-Чиен с просьбой найти главу государства и решить политический кризис в стране.

Согласно заявлениям разработчиков, основные геймплейные элементы, полюбившиеся фанатами в прошлых частях серии, сохранены и перекочевали в Jagged Alliance 3. Это значит, что у каждого наёмника будет свой уникальный характер, история, симпатии и антипатии, а также подход к решению задач.

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А насколько хорошо всё это удалось реализовать не на словах, а на деле, узнаем уже через два месяца. Строго говоря, плохо понятно, для кого разработчики из Haemimont Games делают этот проект: с момента выхода культовой Jagged Alliance 2 прошло почти четверть века. За столь огромное время фанаты «двойки» уже повзрослели и даже постарели, а современные молодые геймеры вряд ли даже в курсе, что такая серия вообще существует. В общем, к чему всё это было, выяснится 14 июля.