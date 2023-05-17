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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Ubisoft отчиталась о значительном падении выручки за минувший финансовый год
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Когда в мире распространялась пандемия коронавируса, главным выгодоприобретателем от повсеместной «самоизоляции» стала игровая индустрия, резко подскочившая в плане выручки и продаж на фоне того, что видеоигры на тот момент оказались одним из основных широко доступных средств развлечения в условиях обитания в четырёх стенах. Уже тогда было очевидно, что как только пандемия закончится, игропром пойдёт на спад относительно этих раздутых показателей. Собственно, так и происходит, и свежий отчёт Ubisoft по итогам 2022/2023 финансового года, завершившегося 31 марта, является лучшим тому подтверждением.

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Согласно опубликованной Ubisoft статистике, выручка за указанный период составила 1,739 млрд евро, или на 18 % меньше, чем за 2021/2022 финансовый год. Отсутствие современных игр сказалось на том, что большая часть выручки в минувшем финансовом году пришлась на так называемый «бэк-каталог», или на игры прошлых лет: в данном случае они принесли в копилку Ubisoft аж 58 % выручки.

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Необходимо понимать, что окончание пандемии — это лишь одна из причин. В качестве других следует отметить тревожное геополитическое положение, в котором мы все сейчас оказались, проблемы с мировой экономикой, предвещающие глобальный кризис, из которого многие рискуют не выйти, ну и, наконец, добровольное лишение Ubisoft себя одного из крупнейших игровых рынков в Европе — российского.

#ubisoft
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