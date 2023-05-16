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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Системные требования кооперативного хоррора The Outlast Trials, который выходит уже послезавтра
Кажется, будет немного страшно.
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Кооперативный хоррор The Outlast Trials от разработчиков из студии Red Barrels должен поступить в продажу уже послезавтра. Речь идёт о выступлении в раннем доступе и только на ПК. По такому случаю авторы опубликовали подробные системные требования.

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Минимальные требования выглядят следующим образом (30 кадров/с при 720p, DX11, выключенная трассировка лучей):

  • процессор: Intel Core i7-3770 ил AMD Ryzen 5 1400;
  • оперативная память: 8 Гбайт;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti 2 Гбайта или AMD Radeon R7 360 2 Гбайта.
  • накопитель: 40 Гбайт.

Рекомендуемые системные требования (60 кадров/с при 1080p, DX12, выключенная трассировка лучей):

  • процессор: Intel Core i7-6700K или AMD Ryzen 5 2600X.
  • оперативная память: 16 Гбайт.
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 6 Гбайт или AMD Radeon RX Vega 56 8 Гбайт.
  • накопитель: 40 Гбайт.

Действие The Outlast Trials происходит в эпоху Холодной войны в, разумеется, альтернативной реальности. Некая компания Murkoff Corporation занимается вербовкой подопытных людей для тестирования на них «передовых методов промывания мозгов» и контроля над разумом.

По здешней легенде, в мире недоверия, страха и насилия мораль подопытных будет подвергнута испытанию, равно как и выносливость. А вот умение здраво мыслить в какой-то момент и вовсе подавят — «всё во имя прогресса, науки и прибыли». Проходить испытания зловещей корпорации Murkoff можно как в одиночку, так и в составе команды на 2, 3 или 4 игрока.

В чистом виде геймплей The Outlast Trials заключается в умении избегать врагов, прятаться от них и пытаться убежать. Лаборанты Murkoff предоставят инструменты, которые игроки смогут использовать, чтобы улучшать способности своих героев, а также создавать возможности для бегства, замедлять врагов и многое другое.

«Выбирайте инструменты, улучшения и способности в соответствии со своим стилем игры. Настройте и создайте своего собственного подопытного пациента. Ваша камера — ваш дом, пока вы завершаете терапию, вы можете украсить её, как хотите.

Вы были похищены корпорацией Murkoff для проведения неэтичных экспериментов, которые изменят вашу психику и поведение на протяжении Испытаний. Соберите документы и предметы, которые помогут доказать злоупотребление служебным положением Murkoff в отношении своих пациентов», — гласит официальное описание проекта.

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Напомним, выход кооперативного хоррора The Outlast Trials в раннем доступе запланирован на 18 августа.

#red barrels #the outlast trials
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