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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Видео: тизер атмосферного платформера Water Fall про странный мир без воды от российской студии Come On
Атмосферно? Пожалуй.
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Разработчики из российской студии Come On в данный момент трудятся над Water Fall — кинематографичным платформером, который по своему духу и устройству очень сильно похож на культовую Inside.

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В описании к проекту указано, что мир Water Fall — жестокое место, где инопланетяне с помощью огромных труб выкачали с Земли почти всю воду. После чего на место привычных государственных институтов пришли корпорации, которые занимаются производством разных марок воды. Такое описание размещено на официальном сайте платформера. А вот уже на странице в Steam говорится о некой гравитационной аномалии.

«Атмосферный сайд-скроллер о девушке, которая путешествует по миру, где не хватает воды. Решайте пространственные головоломки, участвуйте в действиях и исследуйте сложные локации в захватывающей повествовательной игре.

В недалёком будущем на Луне случилась гравитационная аномалия, вся вода с поверхности Земли поднялась на высоту почти 10 километров. Атмосфера превратилась в гидросферу, и вода равномерно поднялась над поверхностью планеты», — так описывают правила здешнего мира сами разработчики на странице в Steam.

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Даты релиза у Water Fall нет. Издателя у проекта пока тоже нет, но разработчики активно занимаются его поисками. Оценить старания сотрудников Come On можно, просмотрев свежий геймплейный тизер.

#come on #water fall
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