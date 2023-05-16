После оглушительного провала Battlefield 2042 издательство Electronic Arts поручило своим внутренним студиям пересмотреть подход к дальнейшему производству игр данной культовой серии. Одним из итогов этого пересмотра стала, в частности, отмена Battlefield Mobile, о чём заявил основатель отвечавшей за разработку данного проекта студии Industrial Toys Алекс Серопиан.
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По мнению Серопиана, отмена производства Battlefield Mobile связана именно с пересмотром всего подхода к работе над серией Battlefield, вызванного крайне негативными отзывами игроков о Battlefield 2042.
Из комментария разработчика напрашивается вывод о том, что в «мобильной» Battlefield были включены все те же самые недостатки, которые подкосили репутацию серии в Battlefield 2042. Почему понадобилось именно отменять игру, а не вносить в неё изменения, неясно; возможно, Electronic Arts посчитала, что так будет дешевле.