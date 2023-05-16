По крайней мере, так считает руководитель студии-разработчика Battlefield Mobile.

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

После оглушительного провала Battlefield 2042 издательство Electronic Arts поручило своим внутренним студиям пересмотреть подход к дальнейшему производству игр данной культовой серии. Одним из итогов этого пересмотра стала, в частности, отмена Battlefield Mobile, о чём заявил основатель отвечавшей за разработку данного проекта студии Industrial Toys Алекс Серопиан.

реклама

По мнению Серопиана, отмена производства Battlefield Mobile связана именно с пересмотром всего подхода к работе над серией Battlefield, вызванного крайне негативными отзывами игроков о Battlefield 2042.

рекомендации -10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus Дешевая 4070 MSI - надо брать 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Из комментария разработчика напрашивается вывод о том, что в «мобильной» Battlefield были включены все те же самые недостатки, которые подкосили репутацию серии в Battlefield 2042. Почему понадобилось именно отменять игру, а не вносить в неё изменения, неясно; возможно, Electronic Arts посчитала, что так будет дешевле.