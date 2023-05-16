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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Atomic Heart обзавелась демоверсией
Правда, только в VK Play.
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Хотя демоверсии в незапамятные времена было принято выпускать до релиза полноценных версий видеоигр — не поверите, с целью ознакомления с продуктом — в настоящее же время можно счесть за счастье демоверсию хоть в каком-нибудь виде. Так, студия Mundfish спустя без малого три месяца после релиза своего дебютного проекта Atomic Heart всё же удосужилась выпустить демонстрационную версию. Как сообщили представители Mundfish на официальной VK-странице, с сегодняшнего дня любой желающий может загрузить демоверсию Atomic Heart с VK Play.

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Демоверсия включает в себя игровой пролог, в котором можно ознакомиться с основными локациями и действующими лицами.

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Согласно комментариям первых игроков, решивших ознакомиться с «демкой», она сделана по всем законам маркетинга, а именно — завершается на самом интересном, после чего возникает желание узнать, а что там дальше по сюжету. А сделать это можно только купив полную версию Atomic Heart. В целом же решение Mundfish вполне закономерное: основная аудитория в Atomic Heart уже поиграла, теперь необходимо потихоньку «окучивать» представителей класса «ждунов», которые покупают видеоигры только по скидкам, справедливо считая цены на старте продаж издевательством над здравым смыслом.

#atomic heart #mundfish
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