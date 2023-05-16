Правда, только в VK Play.

Хотя демоверсии в незапамятные времена было принято выпускать до релиза полноценных версий видеоигр — не поверите, с целью ознакомления с продуктом — в настоящее же время можно счесть за счастье демоверсию хоть в каком-нибудь виде. Так, студия Mundfish спустя без малого три месяца после релиза своего дебютного проекта Atomic Heart всё же удосужилась выпустить демонстрационную версию. Как сообщили представители Mundfish на официальной VK-странице, с сегодняшнего дня любой желающий может загрузить демоверсию Atomic Heart с VK Play.

реклама

Демоверсия включает в себя игровой пролог, в котором можно ознакомиться с основными локациями и действующими лицами.

рекомендации -10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus Дешевая 4070 MSI - надо брать 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Согласно комментариям первых игроков, решивших ознакомиться с «демкой», она сделана по всем законам маркетинга, а именно — завершается на самом интересном, после чего возникает желание узнать, а что там дальше по сюжету. А сделать это можно только купив полную версию Atomic Heart. В целом же решение Mundfish вполне закономерное: основная аудитория в Atomic Heart уже поиграла, теперь необходимо потихоньку «окучивать» представителей класса «ждунов», которые покупают видеоигры только по скидкам, справедливо считая цены на старте продаж издевательством над здравым смыслом.