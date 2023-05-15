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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Авторы Vampire: The Masquerade: Bloodhunt объявили о прекращении поддержки своей королевской битвы спустя всего год после релиза
Но серверы продолжат работу. Пока что.
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Разработчики из студии Sharkmob заявили о том, что их работа над «вампирской королевской битвой» Vampire: The Masquerade: Bloodhunt будет прекращена. Данное решение было принято спустя чуть больше года после релиза игры, который состоялся 27 апреля 2022 года.

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Команда создателей проекта поблагодарила фанатов за их преданность и потраченное на игру время. Но количества активных геймеров оказалось недостаточно для того, чтобы поддержка «Маскарада» продолжалась.

Чуть позже сотрудники Sharkmob собираются выпустить последнее дополнение для Vampire: The Masquerade: Bloodhunt, с выходом которого в ней появится «система голосования», позволяющая поддерживать актуальность игры.

Важный момент: несмотря на решение о прекращении поддержки, серверы «королевской битвы» ещё продолжат работать некоторое время. Но уже 26 сентября текущего года разработчики уберут из неё возможность покупать жетоны за реальные деньги. Вместо этого будет предложен более простой и, что важно, бесплатный способ.

«Bloodhunt — это будоражащая кровь бесплатная «королевская битва» в раздираемой войной вампирских кланов Праге. Используйте сверхъестественные силы и хитрость, чтобы охотиться на соперников и солдат Инквизиции в этом шутере от третьего лица. Собирайте снаряжение, питайтесь сильной кровью и накапливайте могущество, смейтесь над силой притяжения и наносите удары отовсюду, чтобы властвовать в ночи!» — так описывают своё детище создатели.

Vampire: The Masquerade: Bloodhunt доступен только на ПК и PS5. За время своего пребывания в Steam проект собрал свыше 49 тысяч отзывов, из которых 73 % — положительные. По данным популярной базы SteamDB, прямо сейчас (на момент написания заметки) в игре находится всего лишь 1351 человек при среднесуточном пике в 1,5 тысячи.

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Для сравнения: в популярной «королевской битве» Apex Legends, которая стабильно удерживает третье место по «онлайну» в Steam (а ведь есть ещё EA App, где игру можно скачать и установить), прямо сейчас находится 161 тысяча игроков при пиковом суточном значении в 513 тысяч. Почувствуйте, как говорится, разницу.

#vampire the masquerade bloodhunt #sharkmob
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