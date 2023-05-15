Русский фольклор, всё верно.

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Разработчики из российской студии Morteshka, которых мы знаем по действительно атмосферной и хорошо сделанной карточной игре «Чёрная книга», анонсировали свой новый проект. Речь идёт о хорроре от первого лица под названием «Лихо одноглазое», в его основу тоже легли произведения российского фольклора.

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Действие проекта происходит в таинственном лесу, а история посвящена кузнецу, который вместе с портным отправляется на поиски Лиха. В какой-то момент герои оказываются в избе искривлённой женщины. У игры «Лихо одноглазое» очень смелый визуальный стиль — полное «ч/б». Игроку же здесь нужно будет решать головоломки и регулярно использовать спички — без них вообще никуда.

«Жил один кузнец. “Что, — говорит, — я горя никакого не видал. Говорят, лихо на свете есть; пойду поищу себе лихо”. Взял и пошёл, выпил хорошенько и пошёл искать лихо. Навстречу ему портной.

Вот они шли-шли, зашли в лес, в густый, тёмный, нашли маленькую дорожку, пошли по ней — по узенькой дорожке. Шли-шли по этой дорожке, видят: изба стоит большая. Вошли; никого там нету, пусто, нехорошо. Сели себе и сидят. Вот и идёт высокая женщина, худощавая, кривая, одноокая...

“Лихо одноглазое” – это мистический хоррор от первого лица, в котором вам предстоит найти Лихо, а затем сбежать о своего злого рока», — гласит официальное описание проекта.

Ключевые особенности проекта:

Фольклорный хоррор – Исследуйте мир, основанный на народной сказке, записанной в начале XIX века.

Огненная механика – Решайте паззлы с помощью вашего спичечного коробка и освещайте путь во мраке.

Исследование – Изучайте окружение, чтобы найти подсказки для решения головоломок.

Тайны – Продвигайтесь по сюжету, чтобы раскрыть все тайны и узнать истину.

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У «Лиха одноглазого» пока нет даты релиза, зато имеется своя страничка в Steam. Дебютный трейлер и скриншоты уже имеются.