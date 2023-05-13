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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В Diablo IV всё же есть русская озвучка — несмотря на то, что в России игра не продаётся
Сейчас многие будут делать вид, что озвучку делали ради «остального СНГ». Который в плане продаж даже по сравнению с Россией — пыль.
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Хотя Diablo IV в России, как и все остальные продукты холдинга Activision Blizzard, официально не продаётся, и неизвестно, когда истерика западных компаний закончится, но русская локализация, включая озвучку, в свежем творении Blizzard всё же представлена. Об этом сообщают геймеры, которые окольными путями нашли способ принять участие в стартовавшем вчера «стресс-тесте» Diablo IV. Таким образом, на релизе Diablo IV также будет полностью с русской локализацией.

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Многие наверняка сделают вывод, что это Blizzard старается не для россиян, а для граждан других стран СНГ, в которых русский язык является либо одним из государственных, либо представляет собой лингва франка. Хотя этот вывод не лишён логики, но важно понимать, что продажи игр в СНГ статистически крайне незначительны в сравнении с российским рынком, и стараться исключительно ради них такая откровенно жадная компания, как Activision Blizzard, явно не стала бы. Скорее всего, в AB понимают, что многие российские геймеры приобретают игры окольными путями; чего стоят одни только многократно возросшие за счёт российских геймеров «турецкий», «казахский» и «аргентинский» рынки.

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Релиз Diablo IV состоится 6 июня для всех и 2 июня — для обладателей более дорогих изданий игры.

#blizzard #diablo iv
1
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В Diablo IV всё же есть русская озвучка — несмотря на то, что в России игра не продаётся
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