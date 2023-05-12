Ничего, российские геймеры всё равно будут искать способы купить игру у компании, которая не хочет российских денег.

Как известно, холдинг Activision Blizzard одним из первых собрал вещички и ушёл с российского рынка весной прошлого года, приостановив на нём все дальнейшие продажи своих игр. Под удар попали также и все публичные бета-тестирования, в которых обладатели учётных записей Battle.net с российским регионам могут принять участие только с использованием различных обходных путей. В прошлом месяце наши соотечественники начали сообщать, что им всё же прислали приглашения на участие в грядущем открытом «стресс-тесте» Diablo IV, но сегодня радости заметно убавилось: на почту геймерам, получившим приглашения, стали поступать письма, в которых сообщается об аннулировании этих приглашений.

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По словам Blizzard, возникла ошибка: в российском регионе стресс-тест Diablo IV доступен не будет, и, соответственно, ранее разосланные приглашения недействительны. Компания всё же не забыла про элементарный этикет и принесла извинения за возможные неудобства.

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Тестирование начнётся сегодня (либо уже началось, смотря когда вы читаете данный материал) и пройдёт до воскресенья, 14 мая, включительно. Наверняка российские игроки найдут способ принять участие в тестировании, как это происходило во всех предыдущих тестах от Blizzard. Полноценный релиз Diablo IV назначен на 6 июня. Огорчает разве что отсутствие принципов у отечественных геймеров, готовых искать обходные пути и оплачивать продукты Activision Blizzard, которая фактически прямым текстом говорит, что деньги россиян ей не нужны.